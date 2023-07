Iran: Amnesty International, donne e ragazze sono vittime di oppressione sempre più intensa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una commissione parlamentare ha inviato il disegno di legge rivisto, composto da 70 articoli, alla plenaria del parlamento, lo scorso 23 luglio 2023. Le autorità applicano il codice penale islamico per perseguire e punire le donne senza velo, infliggendo "punizioni degradanti". Amnesty International ha documentato sentenze emesse tra giugno e luglio 2023 contro sei donne che prevedono per loro obblighi umilianti tra cui "lavare cadaveri in una camera mortuaria o fare le pulizie in edifici governativi". Secondo quanto riportato da Amnesty International, "funzionari e media statali fomentano l'odio verso chi non indossa il velo". I funzionari e media statali ritengono che non indossare il velo sia "un virus, una malattia sociale" o una forma di "disordine e di depravazione sessuale". Amnesty International ha invitato le autorità iraniane ad abolire il velo obbligatorio, annullare le condanne e le sentenze per coloro che hanno disobbedito all'obbligo di indossare il velo, revocare tutte le accuse contro coloro che sono sotto processo e scarcerare incondizionatamente chiunque sia detenuto per tali ragioni. "La comunità internazionale non può restare inerte contro l'oppressione delle donne e delle ragazze in Iran", ha dichiarato Callamard, aggiungendo che "la risposta degli Stati deve essere incisiva e devono essere intraprese vie legali per le autorità iraniane responsabili di violazioni sistematiche dei diritti umani attraverso l'uso del velo obbligatorio". Callamard ha concluso affermando che "è fondamentale sostenere le donne e le ragazze che fuggono dalla persecuzione", e che "bisogna garantire loro l'accesso sicuro alle procedure di asilo e vietare il loro rimpatrio forzato in Iran". (Com)