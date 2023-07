Migranti: Frontex, coollaboreremo con indagine Mediatore europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hans Leijtens, direttore esecutivo di Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ha dichiarato che collaborerà con il Mediatore europeo (Eu Ombudsman), dopo la decisione di aprire un'indagine sul ruolo di Frontex nel recente naufragio di migranti a largo della costa greca di Pylos. "Accolgo con favore l'inchiesta del Mediatore europeo e collaborerò in piena trasparenza per spiegare il ruolo svolto da Frontex nelle operazioni di ricerca e salvataggio. Anche se non coordiniamo le operazioni di Sar, salvare vite in mare è essenziale. Forniamo supporto alle autorità nazionali quando necessario", si legge nel messaggio Twitter di Leijtens. (Beb)(Beb)