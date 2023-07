Moldova: personale ambasciata russa a Chisinau sarà ridotto da 84 a 25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Moldova hanno deciso di equiparare il numero del personale della Federazione Russa operativo nel Paese a quello della Moldova in Russia, in modo che, sulla base del “principio di parità”, la rappresentanza di ciascuno Stato sia composta da 10 posizioni diplomatiche e 15 posizioni amministrative, tecniche e di servizio. Lo ha annunciato il portavoce del primo ministro Dorin Recean, Daniel Voda, durante una conferenza stampa. "Il governo della Moldova ha confermato che il numero dei diplomatici accreditati e degli impiegati tecnico-amministrativi che lavorano all'interno dell'ambasciata della Federazione Russa a Chisinau sarà ridotto da 84 a 25", ha detto Voda. La decisione, ha aggiunto il funzionario, "arriva a seguito di numerose azioni ostili nei confronti della Moldova, che non sono legate al mandato diplomatico, e ai tentativi di destabilizzare la situazione interna" del Paese. L'ambasciatore russo a Chisinau, Oleg Vasnetsov, è stato convocato mercoledì al ministero degli Esteri, dove è stato informato della decisione delle autorità moldave. Il provvedimento sarà attuato entro il 15 agosto. "Questo fatto influenzerà negativamente il dialogo tra i due Paesi. La decisione non corrisponde a relazioni amichevoli. Queste sono misure radicali", ha commentato Vasnetsov.(Rob)