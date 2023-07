Milano: Ministro della Salute egiziano all’Ospedale Niguarda per sviluppo di protocolli di formazione medica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 26 luglio, il Ministro della Salute e della Popolazione egiziano, Khaled Abdel Ghaffar, ha visitato l'Ospedale Niguarda di Milano, una delle principali strutture sanitarie nazionali pubbliche. La visita è stata promossa da Eni ed Eni Foundation nell'ambito di progetti di sostegno dei sistemi sanitari nei Paesi nei quali opera. La delegazione egiziana, in Italia per conoscere le principali eccellenze del campo medico e della ricerca, ha scelto l'Ospedale Niguarda in particolare per la sua attività legata all'emergenza-urgenza e al trattamento delle grandi ustioni. "In Egitto abbiamo attivato recentemente un nuovo Centro dedicato esclusivamente all'emergenza e alla cura dei pazienti con gravi ustioni.- ha specificato il Ministro Khaled Abdel Ghaffar – "Per questo è per noi importante poter avviare dei protocolli specifici di training e formazione dei nostri professionisti, medici e infermieri, con un grande polo come Niguarda, che in questo settore ha competenze uniche". Il Ministro è stato accolto all'Ospedale dal Direttore Generale, Marco Bosio: "Siamo particolarmente onorati di questa visita. Il nostro Ospedale, con oltre 33 mila ricoveri all'anno e più di 90mila accessi in Pronto Soccorso, ha un focus particolare sull'alta complessità e sull'emergenza. Siamo anche da sempre impegnati nelle attività di formazione scientifica, così come nella promozione di partenariati internazionali per accogliere professionisti di ogni Paese che vogliono perfezionare le proprie competenze. (segue) (Com)