Milano: Ministro della Salute egiziano all’Ospedale Niguarda per sviluppo di protocolli di formazione medica (2)

- Saremmo, quindi, lieti di poter avviare una cooperazione con l'Egitto sul fronte della cura delle ustioni e di condividere l'expertise e l'esperienza dei nostri specialisti". Il Ministro ha avuto l'occasione di visitare personalmente il Centro Ustioni e il Centro di Medicina Iperbarica, dove ha conosciuto gli operatori impegnati sul campo nelle diverse attività. Quello di Niguarda è l'unico centro della Lombardia per il trattamento delle ustioni e uno dei migliori reparti d'Italia in questo settore. Assiste circa 250 pazienti all'anno con gravi ustioni, sia nella fase acuta che in quella del modellamento degli esiti cicatriziali. La Struttura si occupa anche di neoplasie cutanee e di chirurgia ricostruttiva. L'Ospedale, inoltre è sede della Banca dei tessuti, con uno dei pochissimi centri italiani autorizzati al prelievo/lavorazione/distribuzione del tessuto cutaneo, e del Centro di Medicina Iperbarica. In quest'ultimo, oltre alla cura delle malattie da decompressione, vengono trattati anche casi di gravi infezioni e innesti cutanei. La delegazione ha avuto anche l'occasione di visitare un altro fiore all'occhiello dell'ospedale e cioè il centro di Gamma Knife, dedicato al trattamento delle patologie cerebrali. Prima di andare via, tra i corridoi dell'Ospedale il Ministro ha incontrato un giovane medico ortopedico arrivato in queste settimane proprio dall'Egitto per un soggiorno formativo a Niguarda. "E' impressionante la grande complessità di questa Struttura e la capacità di operare su tutte le specialità cliniche, qui presenti.- ha commentano il Ministro- " Siamo felici di avere avuto l'opportunità di questa visita, che ci ha permesso di conoscere più da vicino questa realtà con la quale poter collaborare". (Com)