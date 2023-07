Carceri: Marotta (Avs), bene voto unanime a mozione Tidei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto unanime alla mozione promossa oggi in consiglio dalla consigliere Tidei sull'attivazione dello sportello del Garante presso il Cpr di Ponte Galeria "è senza dubbio un segnale molto positivo". Così in una nota il capogruppo Avs in consiglio regionale, Claudio Marotta. "Nel ringraziare la collega per aver presentato una mozione, che ho voluto sottoscrivere e che proprio per questo condivido pienamente, colgo l'occasione per sottolineare come sia possibile lavorare in sinergia per garantire i diritti della popolazione detenuta nella nostra regione. Siamo consapevoli che alzare l'attenzione sul tema è un primo decisivo passo, ma allo stesso tempo sappiamo tutti che c'è ancora molto lavoro da fare per affrontare la drammatica situazione in cui si trovano le strutture nel Lazio, come recentemente evidenziato dal Garante Anastasia. Dal sovraffollamento alla carenza di strutture sanitarie per i detenuti sono tante le questioni che devono essere risolte. Lavorare insieme sul tema può senza dubbio accelerare ogni cambiamento", conclude.(Com)