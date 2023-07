Fmi: economia Italia resiliente, preservare la stabilità del sistema bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia italiana si è mostrata “resiliente” rispetto ai riflessi della guerra in Ucraina. Lo riferisce il Fondo monetario internazionale al termine delle consultazioni per l’Articolo IV. In seguito a una crescita del 3,7 per cento nel 2022, ora ci sarà un rallentamento con “principalmente al ribasso”, nonostante “il rischio complessivo di stress sul debito sovrano dell'Italia è moderato”. Fra le “priorità” indicate dall’Fmi, la salvaguardia del sistema bancario, elemento fondamentale per preservare “la stabilità finanziaria nel contesto dell'inasprimento della politica monetaria e dell'aumento dei costi di finanziamento”. Per l’Fmi è positivo il miglioramento delle riserve del settore bancario e il rafforzamento della vigilanza negli ultimi anni ma “sarà necessario prestare molta attenzione alle banche con minori riserve di liquidità, con un'esposizione significativa agli immobili commerciali e con modelli di business più deboli”. (segue) (Res)