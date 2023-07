Fmi: economia Italia resiliente, preservare la stabilità del sistema bancario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il fondo “i consumi privati sono aumentati in modo robusto grazie alla ripresa dell'occupazione, al turismo vivace e all'ampio sostegno fiscale al potere d'acquisto reale”. Ciò riguarda, nello specifico i consumi privati per cui si stima un rialzo dell'1,3 per cento quest'anno e dell'1,2 per cento nel 2024. Per quanto riguarda l'occupazione, si dovrebbe registrare una crescita dello 0,8 per cento nell’anno corrente e dello 0,1 per cento il prossimo. L'Fmi “incoraggia la tempestiva ed efficace attuazione del Pnrr” e rimarca che “politiche che finiscano per rallentare la riduzione del debito pubblico o ritardi prolungati nel ricevere i fondi nell'ambito del programma Next Generation Eu potrebbero sollevare problemi di finanziamento”. (Res)