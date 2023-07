Lazio: assessore Bilancio, in assestamento no nuove risorse, attività programma con manovra 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'assestamento di bilancio che sarà approvato presto dal Consiglio regionale del Lazio non ci sono nuove risorse. La giunta Rocca conta, infatti, di iniziare ad attuare il programma elettorale con la manovra 2024. "Nei prossimi giorni convocheremo la commissione per approvare l'assestamento di Bilancio che non dispone di nuove risorse e che quindi rinvia tutte le valutazioni di carattere economico-finanziario alla legge di bilancio e stabilità del 2024. In quella sede contiamo di disporre di risorse importanti per poter ricalibrare e programmare, per la prima volta dall'insediamento, le attività di bilancio che erano nel programma elettorale del presidente Rocca". Lo ha detto l'assessore al Bilancio della Regione Lazio Giancarlo Righini, durante la conferenza stampa alla Pisana sul giudizio di parifica della Corte dei conti relativo alla spesa sanitaria del 2021 e sul tavolo tecnico al Mef riguardo il debito sanitario. "Tutte le valutazioni che volevamo fare già in sede di assestamento sono purtroppo rinviate di qualche mese", ha aggiunto l'assessore. All'esito della parifica da parte della Corte dei conti sul rendiconto 2022 che ci sarà a settembre "finalmente potremmo iniziare a dare vita al nostro programma elettorale e agli obietti di governo che il presidente Rocca si è dato", ha concluso Righini. (Rer)