Innovazione: 290 eventi in 200 luoghi della Capitale, presentata la Rome future week

- Oltre 290 eventi diffusi in 200 differenti luoghi della Capitale. Questa mattina, in Campidoglio, è stato presentato il Rome future week, la manifestazione ideata da Scai comunicazione che si terrà dall'11 al 17 settembre e che intende far comprendere che Roma racconta sia il passato che il futuro del Paese: quasi 300 eventi dedicati all'innovazione tecnologica, con più 200 location coinvolte, decine di organizzazioni, pubbliche amministrazioni, università e imprese a formare, per la prima volta, un network esteso e variegato. Arricchito dalla presenza di oltre 100 Ambassador, che hanno messo a disposizione il proprio ecosistema di relazioni, si tratta di un evento pensato per far comprendere che innovazione e tradizione possono e devono coesistere. Una manifestazione che ha raccolto l’adesione di cittadini, associazioni, aziende, istituzioni, università e un ricco parterre di sponsor quali Banca Sella, Ci.Effe.Consulting, Santagostino VedoMarket, Bat Italia, Spendesk. (segue) (Rer)