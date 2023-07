Innovazione: 290 eventi in 200 luoghi della Capitale, presentata la Rome future week (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presenti alla conferenza stampa di questa mattina l’assessora di Roma Capitale alle Politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità Monica Lucarelli, Michele Franzese, di Scai comunicazione e l’influencer Gian Marco D'Eusebi. “Siamo molto contenti di partecipare attivamente all’organizzazione di un evento che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale, connettendo idee e persone”, ha commentato l’assessora Lucarelli. “Un programma - ha aggiunto - che si continua ad arricchire di giorno in giorno, in cui la Casa delle Tecnologie Emergenti giocherà un ruolo da protagonista come headquarter dell'intera manifestazione, che parlerà di futuro in ogni suo aspetto. Una prima edizione che ha già riscosso l'entusiasmo di tutti i soggetti aderenti, istituzionali e non, perché solo insieme possiamo cambiare la narrazione della nostra cittâ, un luogo ricco di passato e tradizione che deve diventare volano dello sviluppo dell'intero Paese”, ha concluso Lucarelli. “La storia è ciclica e, così come Roma ha creato duemila anni fa le basi del mondo moderno, Rfw intende rendere omaggio a questa città che ha le qualità umane per tornare ad essere "caput mundi" anche nel secolo della tecnologia e dell'innovazione”, ha detto D’Eusebi. (Rer)