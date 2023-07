Fisco: Turco (M5s), follia ennesimo condono premio maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo non c'è limite alla spregiudicatezza fiscale della maggioranza di centrodestra. Tra gli emendamenti alla delega fiscale del Governo, quella che non abbassa le tasse neanche di un euro ed è contraddistinta dalla tristemente famosa, iniqua ed economicamente non coperta 'flop tax, è spuntata fuori una proposta di Forza Italia che concede un condono premio a chi paga regolarmente le rate nelle transazioni fiscali oltre i 15 anni. Siamo quindi alle solite, ovvero all'ennesimo, folle condono tributario che in questo caso premia gli evasori che stanno restituendo quanto sottratto alle casse dello Stato, consentendo un vero regalo alla faccia di chi ha sempre pagato regolarmente le tasse. Questi emendamenti palesano il fallimento della delega fiscale dell'Esecutivo. Ci opporremo in ogni modo a questa degenerazione e alla mancata riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese". Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5s e componente della Commissione finanze del Senato. (Rin)