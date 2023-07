Lombardia: Rosati (Alleanza Verdi Sinistra), totale chiusura di giunta e maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si stanno introducendo meccanismi "in maniera surrettizia, senza coinvolgere la minoranza, per tagliare gli emendamenti dell'opposizione e ridurre gli spazi politici di dialettica all'interno di un istituzione democratica come il Consiglio Regionale. Non c'è nessuna convergenza. Solo una totale chiusura da parte della giunta e della maggioranza". Lo afferma Onorio Rosati, Consigliere Regionale di Alleanza Verdi Sinistra e Reti Civiche in Lombardia. (Com)