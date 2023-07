Il Punto: Giorgia Meloni da Biden per rafforzare il nuovo asse geopolitico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Riccardo Bormioli - Non è certo banale che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, riceva domani alla Casa Bianca la premier italiana Giorgia Meloni. I due hanno avuto modo d'incontrarsi e parlarsi più volte durante i vertici internazionali di questi ultimi mesi ma una visita ufficiale assume un significato particolare e più importante, anche alla luce delle polemiche mediatico-giudiziarie che nelle ultime settimane hanno accompagnato il governo. Da quello che coinvolge il figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, a quello della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, per finire con le accuse mosse al sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Scandali che, evidentemente, non hanno spinto l’amministrazione Usa a rinviare la visita della Meloni a Washington. L''incontro con il presidente Usa - un democratico, come è bene sottolineare - servirà a rafforzare ulteriormente un rapporto già consolidato dalla scelta della Meloni di sostenere l’Ucraina senza esitazioni né mezzi termini, nonostante le storiche relazioni economiche, culturali ed anche politiche esistenti tra Italia e Russia. Per la premier italiana sarà l'occasione per assicurarsi il sostegno di Washington al "piano Mattei", alla leadership italiana in Libia, alla stabilità del nostro sistema finanziario, ma anche alla nostra sicurezza interna. (segue) (Rin)