Il Punto: Giorgia Meloni da Biden per rafforzare il nuovo asse geopolitico (2)

18 ottobre 2021

- Per l'amministrazione Usa, invece, si tratta soprattutto di far sì che l’Italia possa rappresentare efficacemente gli interessi di Washington all'interno dell'Unione Europea: un'esigenza di grande rilevanza geopolitica, dopo che, con l'uscita del Regno Unito dall'Ue, gli Stati Uniti hanno perso quel che era il loro principale avvocato in seno al Consiglio Europeo. È evidente che sugli argomenti più delicati emergerà poco o nulla, e si dovrà quindi interpretare i risultati del vertice bilaterale dall'enfasi che sarà data o meno alla vicinanza tra i due Paesi, così come al linguaggio del corpo. Particolarmente importante sarà quel che Giorgia Meloni dirà a Biden sulla richiesta cinese - ribadita ancora ieri da Pechino - di rinnovare l’accordo sull'adesione dell'Italia alla "Belt and Road Initiative" cinese: la cosiddetta nuova Via della Seta con cui il presidente Xi Jinping vuole assicurarsi una rete globale d'infrastrutture capace di sostenere il commercio della Cina. L'accordo, firmato nel marzo 2019, fu firmato da Luigi Di Maio, allora ministro dello Sviluppo economico del primo governo Conte, quello "giallo-verde", nonostante le fortissime pressioni esercitate dell'ambasciatore Usa a Roma, Lewis Eisenberg. Ma è probabile che anche e soprattutto su questo punto, la Meloni manterrà la linea di riservatezza seguita finirà, riservandosi di decidere se esercitare entro il 31 dicembre il diritto di ritirarsi dall'accordo, o se non farlo, lasciando così che l'intesa sia automaticamente rinnovata. Un'ipotesi, quest'ultima, decisamente meno probabile. (Rin)