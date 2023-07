Senato: Malan (Fd'I) a Verini (Pd) su mozione Santanchè, ministri in Aula perché anche senatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Se ci sono dei ministri che sono qui, anziché occuparsi di cose sicuramente più importanti e più pertinenti, è perché questi ministri sono dei senatori e qualcuno ha presentato e ha chiesto la calendarizzazione oggi di questa mozione. Non potete dire ai ministri che devono andare altrove quando chiedete di discutere queste cose e i ministri che sono qui sono tutti senatori, con la sola eccezione del ministro Abodi, al quale possiamo solo fare i complimenti per i grandi successi dello sport italiano in questi giorni e non è colpevole di alcun incendio boschivo. Tutti gli altri invece sono senatori e dunque sono qui perché devono esserci e perché qualcuno ha chiesto che ci fossero". Lo ha puntualizzato nel suo intervento in Aula, dove si discuteva la mozione di sfiducia al ministro del Turismo Daniela Santanchè, il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia , Lucio Malan, replicando così ad un'osservazione fatta dal collega del Pd, Walter Verini. (Rin)