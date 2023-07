Stellantis: Cirio, garantire per Regioni soglia minima produttività auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte “si producono ancora 100.000 auto e la prospettiva è che tu hai un impianto di produzione che oggi è sottoutilizzato, per cui la necessità che abbiamo è che per tutte le Regioni italiane venga garantita quella soglia minima di produttività di auto che giustifichi l’investimento”. Lo ha detto il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell’incontro avvenuto oggi a Palazzo Piacentini con i presidenti delle Regioni su Stellantis. “Il primo passo sarà ottenere un aumento della produzione, cioè più macchine prodotte in Italia. E poi con Stellantis andare a posizionare questo aumento di produzione in modo da salvaguardare tutti i siti produttivi delle Regioni italiane”, ha concluso Cirio. (Rin)