Germania: governo modifica Strategia per l’idrogeno

- Il governo tedesco ha approvato la modifica della Strategia nazionale per l’idrogeno del 2020, raddoppiando gli obiettivi per il 2030. La soglia di produzione di questa fonte di energia rinnovabile sale da 5 a 10 gigawatt. Per il 2030 è prevista una domanda interna di idrogeno, compresi i derivati, da 95a 130 terawattora. Sul totale, il 50-70 per cento potrà essere importato in una prima fase via nave e poi mediante condotte terrestri. In questa prospettiva, verranno utilizzati terminali per il gas naturale liquefatto (Gnl) di cui la Germania si sta dotando. Entro il 2030, il Paese vuole diventare “leader nella fornitura di tecnologie a idrogeno”. Tuttavia, il sostegno diretto dello Stato per la produzione sarà dedicato esclusivamente all’idrogeno “verde”. (Geb)