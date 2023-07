Sardegna: tornano in piazza i venditori ambulanti, chiedono stop a revoca concessioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornano in piazza a Cagliari gli ambulanti delle feste sono tornati per una manifestazione pacifica con una richiesta chiara: "Stop alla revoca delle concessioni, ma bisogna sbloccare le licenze". L'iniziativa è stata promossa da Ambulantando e ha visto la partecipazione di numerosi rivenditori, determinati a fare sentire la loro voce e mettere fine a una situazione che li sta gravemente penalizzando. Il presidente di Ambulantando, Mauro Zedda, ha dichiarato: "La revoca delle concessioni per noi significa non poter lavorare, e non lavorare vuol dire non solo non portare il pane a casa, ma anche non poter pagare le multe che tanti di noi hanno preso a giugno. Il Comune deve smettere di avere il pugno duro, altrimenti per far valere le nostre giuste ragioni saremo costretti a fare ricorso al capo dello Stato". La protesta degli ambulanti è stata scatenata dalla revoca delle concessioni a seguito di un episodio verificatosi nei primi giorni del mese scorso, quando alcuni rivenditori hanno somministrato cibi e bevande durante la manifestazione Ateneika, in una zona che si trovava su terreno demaniale, di proprietà della Regione. Nonostante avessero ottenuto regolari autorizzazioni dalla Regione, non avevano richiesto l'autorizzazione al Comune, che ha risposto con una pioggia di multe da 5.000 euro, bloccando inoltre le licenze di lavoro degli ambulanti coinvolti. (segue) (Rsc)