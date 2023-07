Sardegna: tornano in piazza i venditori ambulanti, chiedono stop a revoca concessioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giacomo Meloni, segretario generale della Confederazione sindacale sarda, spiega: "Molti di loro hanno operato in un'area demaniale e quindi di proprietà della Regione, dalla quale hanno regolare autorizzazione, ma non l'hanno chiesta al Comune, che ha fatto arrivare una pioggia di multe da 5mila euro, bloccando oltretutto le licenze".Gli ambulanti chiedono ora l'intervento del prefetto per trovare una soluzione al problema. Sebbene il prefetto non possa intervenire direttamente sulla revoca delle concessioni, può contribuire allo sblocco delle aree assegnate ma mai consegnate agli ambulanti vincitori dei bandi. Attualmente, in città, sono ben 14 le aree assegnate tra Marina Piccola, Calamosca, via Cadello e piazza Cuore, ma che, a quanto pare, non sono mai state realmente consegnate agli ambulanti. Meloni aggiunge: "Bisogna sbloccare queste aree in modo che gli ambulanti possano prenderne possesso e lavorare negli spazi che per diritto gli spettano. Il prefetto ci ha assicurato che venerdì incontrerà il sindaco Truzzu, l'assessore alle Attività produttive Sorgia e il dirigente, per trovare una soluzione che risolva definitivamente questo problema e in modo che gli ambulanti possano rimettersi in linea e riprendere al meglio il proprio lavoro". (Rsc)