Speciale difesa: Algeria, capo di Stato maggiore riceve l'ammiraglio Cavo Dragone

- Il capo di Stato maggiore della Difesa dell'Algeria, generale Said Chengriha, ha ricevuto ad Algeri l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in visita nel Paese nordafricano alla guida di una delegazione dello Stato Maggiore Difesa. Secondo una nota del ministero della Difesa di Algeri, Chengriha ha dichiarato che le relazioni bilaterali si basano sulla reciproca fiducia, costruita in decenni di cooperazione trasparente e costruttiva. "Questa base solida si nutre della storia regionale comune e dai nostri valori mediterranei condivisi", ha affermato l'alto ufficiale algerino. Nell’incontro sono state toccate le comuni tematiche relative alla stabilità del Mediterraneo, del Sahel e del Maghreb, con particolare riferimento alla lotta contro i traffici clandestini di persone, armi e sostanze stupefacenti. Infine, sono state individuate proficue opzioni di collaborazione in più settori operativi e del procurement militare. (Ala)