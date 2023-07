Speciale difesa: Italia-Giappone, a inizio agosto esercitazione congiunta tra aeronautiche militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà dal 4 all'8 agosto, presso la base aerea giapponese di Komatsu, l'esercitazione congiunta che vedrà velivoli dell'Aeronautica militare e della Forza aerea di autodifesa del Giappone addestrarsi insieme su diverse attività in scenario operativo. Lo riferisce un comunicato dell'ufficio Pubblica informazione dell'Aeronautica. Per la forza armata, il cui rischieramento dei mezzi inizierà già negli ultimi giorni di luglio con una complessa e minuziosa operazione logistica, questa esercitazione sarà anche un importante test della rete di comando e controllo e della propria capacità di proiettare, sostenere e far operare assetti in un teatro lontano (definita "expeditionary"). L'Italia porterà infatti in Giappone velivoli dalle caratteristiche di impiego molto diverse, inclusi i caccia di quinta generazione F-35, i tanker KC-767A, il nuovissimo Caew(Conformal Airborne Early Warning) G-550 e i velivoli da trasporto tattico C-130J. Anche questa attività addestrativa, volta ad accrescere ulteriormente le competenze delle reciproche forza aeree in termini di interoperabilità e capacità operativa, rientra nell'ambito dei più ampi rapporti di collaborazione tra Italia e Giappone, che includono anche l'accordo tra Aeronautica militare e Forza aerea di autodifesa giapponese per la formazione di "student pilot" presso l'International Flight Training School (Ifts), basata a Decimomannu (Cagliari). (Com)