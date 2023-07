Speciale difesa: Sardegna, morte operaio forestale in Ogliastra, il cordoglio di Giunta e Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama Gianfranco Incollu, 55 anni, l'operaio forestale morto dopo una giornata estenuante a fronteggiare gli incendi nella campagna di Jerzu, zona nella quale si sono registrate temperature che hanno sfiorato i 48 gradi. Gianfranco Incollu era un veterano della macchina antincendi dell'isola. Un malore lo ha stroncato a casa sua, a Baunei, dove era rientrato dopo essersi sentito male già al lavoro. Cordoglio per la scomparsa dell'operaio forestale è stato espresso dal presidente della Regione, Christian Solinas: “A nome dell’Istituzione regionale esprimo profonda commozione per la morte dell’operaio di Forestas, al termine di un’intensa giornata trascorsa nella lotta contro la piaga degli incendi”. Lo detto Solinas, dopo aver appreso della morte di Gianfranco Incollu. “Una morte inaspettata e che getta nello sconforto l’intera macchina dell’antincendio regionale, che ha vissuto una giornata di impegno nella battaglia contro le fiamme in diverse zone dell’Isola, compresa l’Ogliastra, dove si sono registrate le temperature più calde dell’intera Isola, le più elevate di sempre – ha aggiunto l’assessore della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu – Un generoso ed esperto veterano dell’antincendio, che, dopo essersi sentito male era rientrato a casa. Il suo sacrificio è la riprova dell’impegno e della dedizione di migliaia di uomini e donne, che quotidianamente si adoperano per salvaguardare la vita dei cittadini e il patrimonio ambientale”. (Rsc)