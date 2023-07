Speciale difesa: Crosetto, massimo impegno per l'emergenza aeroporti in Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- “L’impegno della Difesa è massimo sia per superare la difficile situazione che negli aeroporti siciliani sta causando forti disagi a cittadini e turisti, sia per fronteggiare l’emergenza incendi. Le Forze armate sono attualmente all’opera con la Campagna antincendi boschivi anche in Sardegna, Calabria e nel Centro Italia”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Attualmente, presso l’aeroporto di Catania Fontanarossa, l’Aeronautica militare ha allestito tre strutture campali illuminate e climatizzate in dotazione al terzo Stormo di Villafranca (Vr), per estendere le capacità del terminal C e fornire supporto logistico al personale aeroportuale di Fontanarossa (Ct). In particolare, le tre tendostrutture (con relativi impianti elettrico e climatizzazione) sono pienamente operative e utilizzate per i check-in dei passeggeri.A breve, inoltre, sarà allestita una tensostruttura di circa 500 metri quadri che verrà impiegata come terminal per consentire il ripristino graduale delle attività dello scalo siciliano. L'apprezzamento per il prezioso contributo offerto in questa difficile situazione è arrivato dal presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, e dalla Società Aeroporto Catania (Sac). Le Forze armate sono impegnate anche per fronteggiare l’emergenza incendi in Sicilia e nel resto del Paese. Gli elicotteri di Esercito, Marina militare e Aeronautica militare stanno effettuando ininterrottamente diversi interventi nelle province maggiormente colpite: Trapani, Catania, Decimomannu, Elmas, Lamezia Terme e Viterbo. (Res)