Speciale difesa: Stretto di Messina a nuoto per gli atleti del gruppo sportivo paralimpico

23 luglio 2021

- Venerdì 28 luglio gli atleti del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa (Gspd), per il secondo anno consecutivo, effettueranno la traversata dello Stretto di Messina percorrendo a nuoto il tratto di mare che separa la Sicilia dalla Calabria. Alla traversata, oltre agli atleti iscritti al Gspd, prenderà parte anche il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti. Gli atleti saranno divisi in acqua in 3 gruppi: uno che coprirà l’intera distanza di 3.800 metri, un altro che si alternerà in una staffetta ed un altro ancora che nuoterà solo nella parte finale dove tutto il gruppo, indipendentemente dalla tratta percorsa, si riunirà per raggiungere compatto la costa calabra proprio per simboleggiare lo spirito di gruppo e l’affiatamento che anima tutti i componenti del Gspd, si legge in una nota stampa dello Stato maggiore della Difesa. Lo Stretto di Messina diviene così, per il secondo anno consecutivo, il “teatro” di un’avventura lanciata dal Gsps costituito nel dicembre del 2014 e di cui ne sono parte quei militari che hanno subito una disabilità durante il servizio. L’evento, organizzato dal V Reparto dello Stato maggiore della Difesa, sarà realizzato in collaborazione con i presidi di Marina militare e Capitaneria di porto locali e, soprattutto, grazie all’ausilio della Asd Ulysse Nuoto, associazione sportiva dilettantistica che, già da tempo, organizza e coordina le traversate dello Stretto sia agonistiche che amatoriali. (Com)