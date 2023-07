Speciale difesa: Spagna, governo approva acquisto droni per 595 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri spagnolo ha autorizzato il ministero della Difesa a concludere un contratto per l'acquisizione di droni per l'Aeronautica militare per un valore stimato di 595 milioni di euro ed una serie di altri contratti che superano i 138,4 milioni di euro. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", il contratto comprende, oltre alla fornitura di nove sistemi completi e due simulatori con capacità di istruzione e addestramento, il supporto logistico iniziale. Tutto questo servirà a sostituire i sistemi di questo tipo in servizio che sono alla fine della loro vita operativa. Il governo ha, inoltre, approvato la conclusione dell'accordo quadro per l'acquisizione di almeno 5.800 fucili e 5.900 pistole per l'Esercito al fine di rinnovare l'armamento delle unità impegnate nelle missioni di pace, per un valore stimato di 23 milioni di euro. Il Consiglio dei ministri ha poi autorizzato la stipula del contratto per l'aggiornamento del sistema di comunicazione dell'intelligence, per un valore stimato di 50 milioni di euro e ha stanziato altri 16,9 milioni di euro per l'aggiornamento del sistema di radiodirezione della Marina. (Spm)