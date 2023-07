Salario minimo: Ferrante (FI), non in Italia, dove il 90 per cento dei rapporti lavorativi è coperto da contratti collettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del salario minimo "unisce le opposizioni (e nemmeno tutte), ma divide il mondo sindacale e scontenta il mondo imprenditoriale. Può essere utile dove la contrattazione collettiva non attecchisce, ma non in Italia dove oltre il 90% dei rapporti lavorativi è coperto dai contratti collettivi. Diverso discorso invece è far sì che la contrattazione collettiva copra chi ne è ancora fuori". Lo dichiara Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture ed ai Trasporti e responsabile adesioni di Forza Italia, nell'intervista di oggi a 'Il Giornale'.(Rin)