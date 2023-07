Ucraina: Mosca, direttore Unesco ha abusato del suo potere accusandoci di attacco contro Odessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azoulay, "ha abusato del suo potere" accusando la Russia di aver attaccato il centro storico di Odessa. Lo ha affermato nel corso di un briefing con i giornalisti la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Siamo rimasti estremamente perplessi per il comunicato stampa pubblicato sul sito dell'Unesco, in cui si condannano ‘gli attacchi russi inflitti alla zona cuscinetto del sito del patrimonio mondiale (Unesco) del centro storico di Odessa'", ha detto Zakharova. "La direttrice generale dell'Unesco Azoulay ha nuovamente abusato del suo potere, designando la Russia come colpevole - come ha detto - di attacchi, aggressioni e distruzione intenzionale di siti culturali", ha proseguito la portavoce. (Rum)