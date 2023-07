Editoria: Colotta (Ital Communications), intelligenza artificiale buon potenziale ma unita alle abilità umane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo Rapporto Ital Communications-Censis "offre uno spunto di riflessione sull'Intelligenza Artificiale, che rappresenta una grande opportunità per il futuro, in tutti i campi. Occorre tuttavia che, nel contrasto alle fake news, le sue potenzialità vengano sfruttate unitamente alle abilità umane, in modo da dare un efficace supporto al lavoro dei professionisti della comunicazione". Lo ha dichiarato Domenico Colotta, fondatore Ital Communications, intervenuto all'evento di presentazione al Senato del terzo rapporto Ital Communications-Censis "Disinformazione e fake news in Italia. Il sistema dell'informazione alla prova dell'Intelligenza Artificiale". "Solo in questo modo si può realizzare una comunicazione affidabile, fondata su fonti verificate e che sia capace di salvaguardare la fiducia nei media e nelle istituzioni", ha aggiunto.(Rin)