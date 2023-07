© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione di sfiducia "ha per oggetto dei fatti che, se verranno evidenziati, sono antecedenti al mio giuramento da ministro. E comunque ritengo di aver chiarito in questa Aula in maniera solenne tutta la verità". Lo ha detto intervenendo nell'Aula del Senato dove si discute la mozione di sfiducia del M5s al ministro del Turismo, il ministro stesso, Daniela Santanchè. (Rin)