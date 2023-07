Energia: Romania, Azerbaigian, Georgia e Ungheria firmano memorandum su corridoio verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, l'accordo intergovernativo fornisce il quadro finanziario e tecnico per la realizzazione del progetto di un cavo sottomarino per il trasporto di energia elettrica da fonti rinnovabili tra Romania e Azerbaigian, attraverso la Georgia e il Mar Nero, e successivamente per il trasporto energetico all’Ungheria e al resto dell’Europa. Lo studio di fattibilità del progetto è in fase di realizzazione. Nella configurazione iniziale, il cavo sarà completato in sei anni, avrà una lunghezza di 1195 chilometri, di cui 1100 chilometri sott'acqua e 95 chilometri via terra. “In quanto Paese con accesso al Mar Nero, la Romania ha un ruolo essenziale in questo progetto, che rappresenta un elemento chiave nella trasformazione della Romania in un hub energetico regionale", ha affermato Ciuca. Secondo il ministro dell'Energia romeno, Sebastian Burduja, il memorandum firmato segna "una tappa importante nello sviluppo di un'infrastruttura energetica moderna e sostenibile per il Paese e per l'intera regione del Mar Nero". (Rob)