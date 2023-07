Italia-Grecia: colloquio Mattarella-Sakellaropoulou su crisi climatica e incendi nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Repubblica Katerina Sakellaropoulou e l'omologo Sergio Mattarella hanno avuto un colloquio telefonico in cui hanno espresso forte preoccupazione per l’emergenza climatica che sta colpendo con particolare violenza la regione del Mediterraneo. Secondo quanto si legge in un comunicato congiunto, la presidente Sakellaropoulou ringraziando per l'invio di mezzi aerei per far fronte agli incendi che colpiscono la Grecia ha sottolineato la necessità di un'iniziativa congiunta da parte dei Paesi dell’Europa del Sud per affrontare i rischi climatici nel Mediterraneo. Il Presidente Mattarella, dopo aver espresso il suo sostegno e ricordato che anche l’Italia sta affrontando gravi conseguenze dovute al cambiamento climatico, ha risposto positivamente alla proposta. Grecia e Italia possono creare un fronte comune per sensibilizzare l'Unione europea, gli altri Paesi del Mediterraneo e tutta la comunità internazionale, al fine di agire più rapidamente ed efficacemente per contrastare gli effetti della crisi climatica. I due presidenti hanno quindi concordato di lavorare insieme per sensibilizzare e coinvolgere i loro omologhi dei Paesi europei del Mediterraneo. (Res)