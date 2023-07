Editoria: Barachini, intelligenza artificiale sia da supporto a lavoro umano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo lavorare affinché l'intelligenza artificiale sia di supporto al lavoro umano e giornalistico ma non diventi un sostituto". Lo ha dichiarato Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, intervenuto all'evento di presentazione al Senato del terzo rapporto Ital Communications-Censis "Disinformazione e fake news in Italia. Il sistema dell'informazione alla prova dell'Intelligenza Artificiale". "Uno degli aspetti più importanti che emerge da questo rapporto è che gli italiani si stanno rendendo conto del valore delle notizie vere e del disvalore che hanno le fake news - ha spiegato -. Prima la pandemia, seguita dal conflitto russo ucraino, ci hanno fatto capire quanto sia fondamentale comunicare notizie in maniera rigorosa e irreprensibile", ha evidenziato Barachini. (Rin)