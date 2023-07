Imprese: Sace con la Scuola Superiore Sant'Anna per lo sviluppo sostenibile delle aziende italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace, attraverso la sua Academy, continua a investire nello sviluppo di percorsi di formazione specialistici dedicati a imprese e futuri manager insieme alle principali istituzioni universitarie italiane. Grazie all'accordo siglato oggi con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, si consolida una collaborazione che vedrà lo svolgimento di attività di ricerca e iniziative di formazione congiunte destinate a supportare la crescita sostenibile delle aziende, soprattutto Pmi, in Italia e nel mondo. La Scuola Superiore Sant'Anna ha tra i suoi obiettivi, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica nel mondo delle imprese, a livello nazionale e internazionale: va proprio in questa direzione la collaborazione con Sace, nell'ambito dell'hub formativo di Sace Education. Nel dettaglio, Scuola Superiore Sant'Anna e Sace si impegneranno nell'organizzazione di percorsi formativi specialistici, convegni e altre iniziative di public engagement su tematiche di attualità e di interesse comune: dall'innovazione al management d'impresa, dalla transizione green alla digital transformation e all'internazionalizzazione d'impresa. (segue) (Com)