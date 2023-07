Governo: Santanchè, detto verità, 5 luglio non raggiunta da alcun avviso garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando sono venuta in Senato" per rendere un'informativa "il 5 di luglio, non ero stata raggiunta da alcuna informazione o avviso di garanzia da parte della procura della Repubblica di Milano. Anche gli organi di stampa hanno confermato che alla mia residenza a Milano è stata consegnata la proroga delle indagini in data esattamente 17 luglio. Non solo ho detto la verità, ma chi dice il contrario mente sapendo di mentire". Lo ha puntualizzato nell'Aula del Senato, dove si discute la mozione di sfiducia del M5s al ministro del Turismo, il ministro stesso, Daniela Santanchè. (Rin)