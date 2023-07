Governo: Zanettin (FI), mozione sfiducia Santanchè sarà respinta, maggioranza ne uscirà rafforzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mozione di sfiducia al ministro Santanchè sarà respinta, le opposizioni si divideranno per l'ennesima volta, il Pd dimostrerà di non essere una seria e credibile alternativa di governo, mentre la maggioranza ne uscirà rafforzata". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, intervenendo in discussione generale sulla mozione di sfiducia al ministro Santanchè. "Forza Italia voterà contro la mozione di sfiducia al ministro. Una mozione propagandistica e velleitaria presentata dal M5s e annunciata a sorpresa da Conte e Patuanelli. Quello che stupisce è che questa iniziativa non concordata sia stata appoggiata a posteriori dal Pd e dal suo segretario Schlein, dimostrando che il Partito democratico ha un ruolo ancillare e subalterno rispetto al M5s. E' inevitabile cogliere in questa vicenda un'intrinseca fragilità di proposta politica da parte di quello che dovrebbe essere il principale partito di opposizione e che invece risulta andare a rimorchio delle istanze populistiche e demagogiche dei Cinque stelle", ha concluso. (Rin)