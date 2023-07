Milano: Università Statale, oltre 430 progetti ammessi al finanziamento Prin 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Statale di Milano è prima in Italia, assieme all'Università Federico II di Napoli, per il numero di progetti ammessi al finanziamento del bando Prin 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca – MuR in cui figura come coordinatore, ben 2021. Per quanto riguarda i Principal Investigator, 79 sono donne e 123 sono uomini. Il Ministero dell'Università e della Ricerca – Mur ha anche ammesso al finanziamento altri 235 progetti in cui la Statale figura come partner: l'Ateneo milanese è presente nel 12 per cento del totale dei progetti che verranno finanziati a livello nazionale. I 437 progetti che vedono coinvolta l'Università degli Studi di Milano sono suddivisi in tre diversi macro settori: Ls - Life Sciences, Pe - Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences - e Sh -Social Sciences & Humanities. I Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) sono principalmente destinati alla ricerca di base e fanno anche parte della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "La percentuale di successo dei nostri progetti presentati al MUR in occasione di questo bando PRIN è mediamente del 50 per cento per le proposte presentate per il coordinamento nazionale, e del 55 per cento per i progetti nei quali la Statale compare come partner", commenta la professoressa Maria Pia Abbracchio, prorettrice vicaria e con delega a Ricerca e Innovazione della Statale di Milano. "Di fatto, è stata finanziata una ogni due proposte presentate - continua - a dimostrazione dell'elevata qualità e competitività a livello nazionale delle proposte stesse. La maggior percentuale di successo è stata registrata per il macrosettore SH, con, a seguire, Ls e Ps". "Nello specifico", specifica Maria Pia Abbracchio, "per quanto riguarda il coordinamento, abbiamo ottenuto i successi maggiori nel sottosettore Sh1 (Individui, istituzioni e mercati: economia, finanza e gestione), nel sottosettore Ls1 (biologia molecolare e strutturale, metabolismo, trasduzione del segnale) e nel sottosettore Pe5 (chimica sintetica e materiali avanzati), in tutti i quali abbiamo vinto otto progetti su un totale di 11 presentati". "Nel sottosettore Ls1, abbiamo registrato ottimi risultati (75 per cento di successo) anche come partner di progetti guidati da altri atenei, a conferma della tradizione di eccellenza raggiunta dai nostri docenti e ricercatori in questo ambito", conclude. (Com)