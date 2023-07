Russia: ministero Esteri, decisione Moldova di ridurre numero diplomatici russi è infondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Moldova di ridurre il personale diplomatico della Russia nel Paese è infondata. E quanto ha detto la portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova, commentando la decisione annunciata oggi dal ministro degli Esteri moldavo, Nicu Popescu. "Consideriamo queste azioni ingiustificate e ostili", ha detto Zakharova in una conferenza stampa, aggiungendo che la mossa "non rimarrà senza risposta". La portavoce ha anche negato le accuse che i diplomatici russi siano impegnati in attività di spionaggio, evidenziando come il personale dell'ambasciata russa "rispetta rigorosamente la Convenzione di Vienna". (Rum)