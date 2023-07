Cina: mercato azionario cinese chiude in ribasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali indici del mercato azionario cinese hanno chiuso la giornata di oggi in ribasso, con l'Indice composito di Shanghai in calo dello 0,26 per cento a 3.223,03 punti. L'Indice composito di Shenzhen, invece, ha registrato una flessione dello 0,47 per cento a 10.968,98 punti. I titoli legati al settore immobiliare hanno registrato i rialzi maggiori, mentre sul ribasso complessivo ha pesato soprattutto il settore dei media. L'indice ChiNext, che riflette l'andamento dei titoli legati al settore tecnologico, ha perso lo 0,08 per cento. In calo anche la borsa di Hong Kong, in attesa della decisione odierna della Federal Reserve statunitense (Fed) su un possibile nuovo aumento dei tassi di riferimento, una prospettiva che ha già spinto il dollaro al rialzo. (Cip)