Imprese: Orange, nel primo semestre utile netto a 1,08 miliardi di euro

- Nel primo semestre dell'anno Orange, gruppo francese attivo nelle telecomunicazioni, ha registrato un calo dell'utile netto del 25,8 per cento, a 1,08 miliardi di euro. Lo ha annunciato l'azienda. I ricavi sono aumentati del 2 per cento, a 21,54 miliardi. Per il 2023 Orange ha confermato l'obiettivo di un flusso di cassa organico per le attività delle telecomunicazioni di almeno 3,5 miliardi di euro, con una crescita del 1,5 per cento su base annua. (Frp)