Concorrenza: De Carlo (Fd'I), ddl incardinato in IX Commissione, obiettivo licenziarlo in Senato prima di sessione Bilancio

- "È stato incardinato in IX Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare al Senato il ddl Concorrenza, che vede come relatori i senatori Ancorotti (Fd'I) e Bergesio (Lega). Il termine per la richiesta di audizione è stato fissato per le 18.00 di mercoledì 2 agosto. Il programma è quello di dare il via alle audizioni immediatamente dopo la ripresa dei lavori per la pausa estiva. L'obiettivo è di licenziare il provvedimento in Senato prima dell'inizio della sessione di Bilancio". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, presidente della commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare. (Rin)