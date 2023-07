Mar Nero: ministero Difesa britannico, Russia si prepara a blocco navale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa del Regno Unito ha riferito che potrebbero esserci scontri più intensi nella regione del Mar Nero dopo la fine dell’accordo sul grano, con la Russia che ha promesso di trattare tutte le navi dirette verso i porti ucraini come portatrici di equipaggiamento militare. Secondo il dicastero britannico, Mosca si è ritirata dall'accordo "preparandosi a imporre un blocco navale all'Ucraina". Nel suo aggiornamento quotidiano dell'intelligence, il ministero ha riferito che la Russia ha schierato nel Mar Nero la Sergey Kotov, una moderna nave da guerra di tipo corvetta, per pattugliare le linee di navigazione tra Odessa e lo stretto del Bosforo, che attraversa il centro di Istanbul. Secondo i funzionari britannici esiste una "possibilità realistica" che la Sergey Kotov venga utilizzata per intercettare navi commerciali in rotta verso l'Ucraina.(Rel)