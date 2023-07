Polonia: ministra Ambiente, reclamo contro Germania presso Commissione Ue per export illegale rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha presentato un reclamo contro la Germania alla Commissione europea accusandola di aver illegalmente esportato rifiuti in territorio polacco. Lo ha riferito la ministra del Clima e dell’Ambiente polacca, Anna Moskwa. Durante una conferenza stampa, Moskwa ha spiegato che in Polonia si trovano 35 mila tonnellate di rifiuti illegali provenienti dalla Germania e abbandonati in sette discariche. “Siamo ripetutamente intervenuti presso il nostro vicino occidentale, chiedendo che i rifiuti venissero portati via, ma il governo federale (tedesco) non ha fretta”, ha dichiarato la ministra. Stante la situazione, ha continuato Moskwa, “siamo rimasti senza scelta”. Il reclamo presso la Commissione Ue è “il primo passo di una procedura davanti al Tribunale dell’Ue”. (Vap)