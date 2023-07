Spagna: ministro Bolanos, "finalmente i popolari riconoscono ruolo istituzionale del Psoe"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della presidenza ad interim spagnolo, Felix Bolanos, ha "ringraziato" ironicamente il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, per aver affermato che il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) è un "partito di Stato e costituzionalista, dopo tutti gli insulti e le falsità sopportate negli ultimi anni". "Non è mai troppo tardi", ha aggiunto Bolanos in alcune dichiarazioni alla stampa. "Quando per tanti anni avete mancato di rispetto e insultato così tanto tutti i gruppi parlamentari, ora l'onorevole Feijoo si trova davvero in una terribile solitudine, accompagnato solo dall'ultradestra più estrema", ha aggiunto il ministro. Bolanos non ha voluto fornire dettagli sui negoziati socialisti per la possibile investitura da premier di Pedro Sanchez. "La nostra formula per i negoziati è ben nota: discrezione nei colloqui e pubblicità negli accordi quando vengono raggiunti", ha sottolineato Bolanos. (Spm)