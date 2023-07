Fisco: Mennuni (Fd'I), nella riforma misure a sostegno della natalità e della famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue l'esame degli emendamenti alla delega al governo per la riforma fiscale che, come le altre varate da questo Esecutivo, guarda al futuro dell'Italia. Il sostegno e lo stimolo alla natalità rappresentano altri principi guida di questa legge. Fratelli d'Italia è consapevole che per contrastare il fenomeno del calo delle nascite non bastano leggi circoscritte e mirate, seppur necessarie, ma serve che tutto il sistema nazionale vada nella stessa direzione. Ecco perché, introdurre nella riforma del Fisco il principio della centralità di famiglia e natalità, è così importante. Gli sgravi fiscali a famiglie, giovani, lavoratori e imprese possono essere riconosciute a tutti gli effetti come politiche per favorire nuove nascite e salvare così il futuro dell'Italia". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Lavinia Mennuni, relatore in commissione Bilancio. (Rin)