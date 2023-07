Libano: Unifil, inaugurati impianti e strutture per la popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Joint Task Force Lebanon (Jtf-L) del settore ovest della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), a guida italiana, “a partire dalla Brigata paracadutisti Folgore, nelle ultime settimane ha portato a termine un ciclo di inaugurazioni di progetti, per venire incontro alle esigenze più pressanti delle comunità locali”. Lo si apprende in un comunicato stampa diffuso oggi dal contingente italiano Unifil. (segue) (Com)