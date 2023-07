Libano: Unifil, inaugurati impianti e strutture per la popolazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Presso la Municipalità di Bint Jubail, è stato realizzato un impianto fotovoltaico per fornire energia elettrica al centro per la gestione dei rifiuti. Un secondo impianto è stato realizzato a favore del comando della polizia nazionale”, si legge nel comunicato. “A Tibnin è stato concluso il progetto di rifacimento del tetto dell'orfanotrofio femminile, mentre nelle Municipalità di Marwahin, Tayr Harfa, Al Bayyad e Al Hinniyah sono stati inaugurati progetti legati alla raccolta e alla sanificazione dell'acqua”, continua il comunicato, aggiungendo che “a Shama e a Tiro sono stati installati lampioni stradali a funzionamento fotovoltaico e inaugurati gli interventi per la riqualificazione del sito archeologico di Al Bass”. “Presso il Centro Cristiano "Ya Salam" nella Municipalità di Al Qawzah, è stata inaugurata una ‘vurta’, ovvero una pergola ottagonale, interamente costruita dagli assetti specialistici del Genio della Brigata Folgore; gli stessi hanno poi realizzato una voliera all'interno dell'Istituto per ragazzi con bisogni speciali presso Aita al Shab”, si legge ancora nel comunicato. (segue) (Com)