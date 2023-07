Libano: Unifil, inaugurati impianti e strutture per la popolazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo lo stesso comunicato, inoltre, “le attività outreach proseguono a tutto campo, in perfetta sintonia con le altre funzioni operative, come ha precisato il Generale di Brigata Roberto Vergori: ‘UNIFIL coniuga le oltre 400 attività operative giornaliere, di cui più di 220 condotte dal Settore Ovest, condotte nell'integrale aderenza al mandato della Risoluzione 1701 delle Nazioni Unite, con una grande attenzione verso le esigenze della popolazione locale, ben supportata da motivazione, serietà d'intenti e rispetto delle culture e dei costumi delle comunità del Sud del Libano. Fa parte delle nostre tradizioni e dei nostri valori, riflessi in un modello operativo consolidato e contraddistinto, da sempre, da credibilità, capacità di mediazione, ricerca del dialogo e naturale attitudine a trovare ogni volta strumenti di cooperazione inediti ed efficaci’”. (segue) (Com)