Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il Consiglio Comunale.Palazzo Marino, Piazza della Scala 2, (ore 16:30)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale per la Sessione di Bilancio.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (ore 10)Conferenza stampa del gruppo regionale del PD con il capogruppo Pierfrancesco Majorino e il consigliere Pietro Bussolati in merito alla ristrutturazione di Palazzo Sistema e al trasferimento degli enti regionali.Palazzo Pirelli, via Filzi 22 (ore 13)L'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, interviene all'evento di presentazione del Progetto di cooperazione 'Prime applicazioni di Comunità Energetiche in aree leader - Rigenerazione e ruolo dei GAL'; l'iniziativa è organizzata dai Gruppi di Azione Locale (GAL) Terre del Po, Risorsa Lomellina e Oltrepò Pavese.Palazzo Lombardia, via Melchiorre Gioia, 37 (ore 14)Gli assessori regionali Paolo Franco (Casa e Housing sociale) e Francesca Caruso (Cultura) incontrano il presidente di ALER Varese-Como-Monza e Brianza-Busto Arsizio per fare il punto sui nuovi progetti.Aler Varese, viale Monte Rosa, 21 – Varese (ore 14:30)via Borromini, 35 – Varese (ore 16)VARIEConvegno Cgil nel trentennale della strage di via Palestro. Partecipano, tra gli altri, Nando Dalla Chiesa, Giuseppe Busia, il segretario confederale Cgil Emilio Miceli e la presidente del Consiglio Comunale di Milano Elena Buscemi.Camera del Lavoro metropolitana, Corso di Porta Vittoria 43, (ore 9:30)Conferenza stampa per la presentazione dell'iniziativa benefica di Varese Solidale “Aggiungi un posto a tavola”. Sono presenti l'assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari, don Marco Casale di Varese Solidale, Max Laudadio e le associazioni coinvolte.Via Luigi Sacco, 5 – Varese (ore 11:30) (Rem)