Giustizia: pensionati da forze dell'ordine lavorano gratis in procura, ecco il "modello Cassino"

- Nonostante siano in pensione, continuano a lavorare gratuitamente per lo Stato e per la procura della Repubblica per sostenere la macchina burocratica della giustizia, costituendo così il "modello Cassino". Sono ex carabinieri, poliziotti, finanzieri, agenti penitenziari, vigili del fuoco, agenti di polizia locale o dipendenti pubblici in quiescenza, associati alla sezione autonoma di Cassino dell'Unione nazionale mutilati per servizio (Unms) che dedicano parte del loro tempo libero per snellire le voluminose incombenze della procura della repubblica cassinate. E' anche grazie a loro se a Cassino, il rischio di rinvio delle udienze presso le varie corti monocratiche, si è drasticamente ridimensionato, riducendo così le durate degli stessi processi. E' quasi un progetto pilota, "frutto di un protocollo d'intesa tra la nostra associazione e la procura della repubblica di Cassino" dichiara ad "Agenzia Nova" il presidente di Unms Massimo Spigola. (segue) (Rer)